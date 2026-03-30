Johnson & Johnson Aktie
WKN: 853260 / ISIN: US4781601046
|Bilanz steht an
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30.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Johnson Johnson öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Johnson Johnson wird voraussichtlich am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 2,68 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 40,97 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 4,54 USD je Aktie erzielt worden waren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 14 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 7,81 Prozent auf 23,60 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Johnson Johnson noch 21,89 Milliarden USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 11,56 USD je Aktie, gegenüber 11,03 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 21 Analysten durchschnittlich bei 100,63 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 94,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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