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WKN: 853260 / ISIN: US4781601046

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Bilanz steht ins Haus 28.09.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Johnson Johnson stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Erste Schätzungen: Johnson Johnson stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Johnson Johnson legt die jüngste Bilanz offen. Was Analysten erwarten.

Johnson Johnson lädt voraussichtlich am 13.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,85 USD aus. Im letzten Jahr hatte Johnson Johnson einen Gewinn von 2,12 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 16 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 25,35 Milliarden USD – ein Plus von 5,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Johnson Johnson 23,99 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,53 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 11,03 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 20 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 101,28 Milliarden USD, gegenüber 94,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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