Erste Schätzungen: Johnson Johnson veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Mit Spannung warten die Anleger auf das Zahlenwerk von Johnson Johnson.

Johnson Johnson wird voraussichtlich am 15.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 16 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,85 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson noch 2,29 USD je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Johnson Johnson in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,23 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 24,98 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 23,74 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 20 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 11,58 USD aus. Im Vorjahr waren 11,03 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 19 Analysten im Durchschnitt 100,93 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 94,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at