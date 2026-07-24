Erste Schätzungen: Johnson Outdoors legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Johnson Outdoors wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,680 USD je Aktie gegenüber 0,720 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Johnson Outdoors 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 186,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 3,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Johnson Outdoors 180,7 Millionen USD umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie, gegenüber -3,350 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 652,2 Millionen USD. Im Vorjahr waren 592,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at