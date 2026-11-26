Johnson Outdoors lädt voraussichtlich am 11.12.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,740 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Outdoors noch -2,830 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Johnson Outdoors 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 125,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Johnson Outdoors 135,8 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,350 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 650,3 Millionen USD, gegenüber 592,4 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion Finanzen.net