Johnson Outdoors Aktie
WKN: 881525 / ISIN: US4791671088
|
26.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Johnson Outdoors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Johnson Outdoors lädt voraussichtlich am 11.12.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,740 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Outdoors noch -2,830 USD je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite soll Johnson Outdoors 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 125,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 7,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Johnson Outdoors 135,8 Millionen USD umsetzen können.
Die Erwartung von 1 Analyst für das abgelaufene Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -3,350 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 650,3 Millionen USD, gegenüber 592,4 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Johnson Outdoors Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Johnson Outdoors mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.08.26
|Ausblick: Johnson Outdoors gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
24.07.26
|Erste Schätzungen: Johnson Outdoors legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Johnson Outdoors Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Johnson Outdoors Inc.
|47,37
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWall Street bleibt an Thanksgiving geschlossen -- ATX und DAX schließen deutlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich mehrheitlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt präsentierten sich im Handel am Donnerstag mit Gewinnen. Die US-Börsen bleiben feiertagsbedingt geschlossen. In Asien waren am Donnerstag überwiegend positive Vorzeichen zu beobachten.