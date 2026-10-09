Jointown Pharmaceutical Group Aktie
WKN DE: A1JCPC / ISIN: CNE100000W45
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09.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Jointown Pharmaceutical Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Jointown Pharmaceutical Group wird voraussichtlich am 24.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,109 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Jointown Pharmaceutical Group 0,100 CNY je Aktie eingenommen.
Jointown Pharmaceutical Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 45,02 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,22 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,447 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,440 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 172,13 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 161,21 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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