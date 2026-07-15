Erste Schätzungen: Jones Lang Lasalle gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jones Lang Lasalle wird voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 4,52 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 94,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,32 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Jones Lang Lasalle in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 6,75 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 6,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 23,02 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 16,40 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 28,38 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 26,12 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at