Jones Lang Lasalle Aktie
WKN: 908217 / ISIN: US48020Q1076
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Jones Lang Lasalle veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Jones Lang Lasalle gibt voraussichtlich am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,95 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 5,75 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 5,97 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,09 USD im Vergleich zu 16,40 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 27,77 Milliarden USD, gegenüber 26,12 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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