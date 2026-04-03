Erste Schätzungen: Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A öffnet voraussichtlich am 18.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,157 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,410 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Jonjee Hi-Tech Industrial Commercial A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,02 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 35,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,57 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,687 CNY je Aktie, gegenüber 1,14 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 4,42 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 5,49 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at