Erste Schätzungen: JOST Werke zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JOST Werke gewährt einen Blick in die Bücher – was Analysten erwarten.

JOST Werke präsentiert voraussichtlich am 26.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,68 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,670 EUR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 68,14 Prozent auf 380,7 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte JOST Werke noch 226,4 Millionen EUR umgesetzt.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,44 EUR je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,53 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,53 Milliarden EUR, gegenüber 1,07 Milliarden EUR im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at