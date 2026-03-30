JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
Quartalsbilanz in Sicht
|
30.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JPMorgan Chase stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
JPMorgan Chase wird voraussichtlich am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 21 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 5,39 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte JPMorgan Chase ein EPS von 5,07 USD je Aktie vermeldet.
13 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 29,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 68,72 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei JPMorgan Chase für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 48,75 Milliarden USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 27 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 21,55 USD, gegenüber 20,02 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 194,89 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 279,07 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
|
|
|
|
|
|
|
|
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.
|17.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.02.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
|13.01.26
|JPMorgan Chase Overweight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|JPMorgan Chase & Co.
|245,25
|0,12%