JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|Bilanz in Sicht
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28.09.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JPMorgan Chase stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
JPMorgan Chase wird voraussichtlich am 13.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 18 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 5,85 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,38 Prozent erhöht. Damals waren 5,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten ein Minus von 29,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 50,78 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 71,72 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 24,77 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 20,02 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 207,66 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 279,07 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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