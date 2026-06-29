Erste Schätzungen: JPMorgan Chase zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JPMorgan Chase wird sich voraussichtlich am 14.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS gehen 18 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 5,59 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte JPMorgan Chase noch 5,24 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll JPMorgan Chase nach den Prognosen von 14 Analysten im Schnitt 49,78 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 28,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69,83 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 25 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 22,47 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 20,02 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 197,40 Milliarden USD, gegenüber 279,07 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at