Erste Schätzungen: JSR öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JSR wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 8,19 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte JSR 27,09 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll JSR in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,32 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 95,46 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 93,30 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 142,22 JPY je Aktie, gegenüber 75,56 JPY je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 436,38 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 408,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at