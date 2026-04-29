JSW Steel Aktie
WKN DE: A2DJ3Z / ISIN: INE019A01038
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JSW Steel informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
JSW Steel öffnet voraussichtlich am 14.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 10,80 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 75,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 6,15 INR erwirtschaftet wurden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten ein Plus von 12,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 502,75 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 448,19 Milliarden INR umgesetzt.
Der Ausblick von 29 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 38,52 INR. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 14,36 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 33 Analysten auf durchschnittlich 1.863,76 Milliarden INR, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1.670,74 Milliarden INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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