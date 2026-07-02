Erste Schätzungen: JSW Steel präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

JSW Steel wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 11,83 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 8,95 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 439,81 Milliarden INR – ein Plus von 1,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JSW Steel 431,47 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 33 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 58,67 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 91,43 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 36 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.997,32 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.854,70 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at