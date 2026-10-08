JSW Steel Aktie
WKN DE: A2DJ3Z / ISIN: INE019A01038
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08.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: JSW Steel stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
JSW Steel wird voraussichtlich am 23.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 11,62 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei JSW Steel noch ein Gewinn pro Aktie von 6,66 INR in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll JSW Steel in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 498,29 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 451,52 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
28 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 60,94 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 91,43 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 32 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2.019,26 Milliarden INR, gegenüber 1.826,78 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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