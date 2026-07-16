Erste Schätzungen: JTEKT gewährt Anlegern Blick in die Bücher

JTEKT wird voraussichtlich am 31.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 22,30 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 20,45 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 5,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 481,11 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 454,79 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 164,22 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 37,62 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.914,53 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 1.924,95 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at