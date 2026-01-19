Erste Schätzungen: JTEKT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

JTEKT veröffentlicht voraussichtlich am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 15,39 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 10,83 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 466,50 Milliarden JPY – ein Minus von 0,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JTEKT 466,59 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 94,49 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 40,36 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1.896,04 Milliarden JPY, gegenüber 1.884,40 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

