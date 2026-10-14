JTEKT Aktie
WKN: 859112 / ISIN: JP3292200007
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JTEKT öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
JTEKT wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 29.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,36 JPY. Im Vorjahresquartal waren 17,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 2,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 487,42 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 475,38 Milliarden JPY umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 166,35 JPY, gegenüber 37,62 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 1.975,57 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.924,95 Milliarden JPY generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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