Erste Schätzungen: Jubilant Foodworks mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jubilant Foodworks veröffentlicht voraussichtlich am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,22 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,39 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 18,47 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 18,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22,61 Milliarden INR in den Büchern standen.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,05 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 6,49 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 106,73 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 95,13 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at