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WKN DE: A3DHEA / ISIN: INE797F01020

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05.05.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Jubilant Foodworks präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jubilant Foodworks lädt voraussichtlich am 20.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,682 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,730 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 18,88 Prozent auf 17,06 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Jubilant Foodworks noch 21,03 Milliarden INR umgesetzt.

30 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,19 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 3,19 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 93,94 Milliarden INR, gegenüber 81,42 Milliarden INR im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at

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