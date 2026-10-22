Erste Schätzungen: Jubilant Foodworks vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Jubilant Foodworks wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,36 INR. Das entspräche einer Verringerung von 51,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,82 INR erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 19,74 Milliarden INR aus – das entspräche einem Minus von 15,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,40 Milliarden INR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 17 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 7,47 INR, gegenüber 6,49 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 107,33 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 95,13 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at