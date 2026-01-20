Jubilant Ingrevia Aktie

Jubilant Ingrevia

ISIN: INE0BY001018

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Jubilant Ingrevia vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Jubilant Ingrevia veröffentlicht voraussichtlich am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 3,50 INR aus. Im letzten Jahr hatte Jubilant Ingrevia einen Gewinn von 4,39 INR je Aktie eingefahren.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,57 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 10,53 Milliarden INR aus.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 5 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 21,20 INR je Aktie, gegenüber 15,89 INR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 5 Analysten durchschnittlich bei 45,53 Milliarden INR. Im Vorjahr waren 41,59 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Jubilant Ingrevia Limited Registered Shs

