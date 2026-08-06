Erste Schätzungen: Juewei Food stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Juewei Food stellt voraussichtlich am 21.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 0,120 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Minus von 6,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,22 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,31 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,480 CNY, gegenüber -0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 5,29 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,43 Milliarden CNY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at