Erste Schätzungen: JVC KENWOOD vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

JVC KENWOOD präsentiert in der voraussichtlich am 31.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 5,33 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -10,530 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,16 Prozent auf 65,41 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte JVC KENWOOD noch 59,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 28,20 JPY je Aktie, gegenüber 35,89 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 303,40 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 282,09 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at