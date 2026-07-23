JX Holdings Aktie
WKN DE: A1CS9H / ISIN: JP3386450005
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23.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: JX informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
JX wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 125,90 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -5,400 JPY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 3.190,70 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 11,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte JX einen Umsatz von 2.869,97 Milliarden JPY eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 147,89 JPY, während im vorherigen Jahr noch 96,18 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13.091,45 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 11.765,47 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
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