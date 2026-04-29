Erste Schätzungen: JX legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JX stellt voraussichtlich am 14.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 18,40 JPY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,80 Prozent verringert. Damals waren 20,40 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 17,28 Prozent auf 3.186,00 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte JX noch 2.716,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 73,24 JPY aus, während im Fiskalvorjahr 79,96 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 11.601,16 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 12.322,49 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at