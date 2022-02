Erste Schätzungen: Jyske Bank A-S vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Jyske Bank A-S wird voraussichtlich am 22.02.2022 die Bücher zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 10,86 DKK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Jyske Bank A-S 10,87 DKK je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 2,11 Milliarden DKK aus – das entspräche einem Minus von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,13 Milliarden DKK in den Büchern standen.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 42,14 DKK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 19,97 DKK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 8,53 Milliarden DKK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 7,98 Milliarden DKK waren.

Redaktion finanzen.at