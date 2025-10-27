Erste Schätzungen: K+S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

K+S wird voraussichtlich am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,054 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte K+S noch -0,080 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,21 Prozent auf 1,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte K+S noch 951,6 Millionen USD umgesetzt.

14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,309 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,34 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at