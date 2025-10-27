K+S Aktie
Erste Schätzungen: K+S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
K+S wird voraussichtlich am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,054 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte K+S noch -0,080 USD je Aktie verloren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 9,21 Prozent auf 1,04 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte K+S noch 951,6 Millionen USD umgesetzt.
14 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -2,309 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,34 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
