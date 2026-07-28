Erste Schätzungen: K+S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

K+S lädt voraussichtlich am 12.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,087 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei K+S noch ein Verlust pro Aktie von -5,490 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,04 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 987,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,778 USD, gegenüber -3,390 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 4,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,12 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at