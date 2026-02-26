Erste Schätzungen: K+S informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

K+S stellt voraussichtlich am 13.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,094 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,150 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll K+S in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,12 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,13 Milliarden USD im Vergleich zu 986,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,443 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,200 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,28 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

