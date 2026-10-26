K+S Aktie
WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888
|Analysen vor Bilanz
|
26.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: K+S mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
K+S wird voraussichtlich am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,166 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 EUR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll K+S in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 879,6 Millionen EUR im Vergleich zu 879,1 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,14 EUR, gegenüber -6,010 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 14 Analysten auf durchschnittlich 3,91 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,65 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu K+S AG
Analysen zu K+S AG
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|13.08.26
|K+S Kaufen
|DZ BANK
|01.12.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|12.11.25
|K+S Buy
|Deutsche Bank AG
|11.11.25
|K+S Buy
|Warburg Research
|28.09.26
|K+S Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|K+S Sell
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|K+S Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.26
|K+S Equal Weight
|Barclays Capital
|12.08.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|K+S Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.06.26
|K+S Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|K+S AG
|12,97
|0,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt dürfte derweil etwas zulegen. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.