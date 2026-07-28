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K+S Aktie

K+S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: KSAG88 / ISIN: DE000KSAG888

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Quartalsausblick 28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: K+S öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Erste Schätzungen: K+S öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Mit Spannung warten die Anleger auf die K+S-Bilanz.

K+S gibt voraussichtlich am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,095 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -9,680 EUR je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 910,1 Millionen EUR aus – eine Steigerung von 4,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte K+S einen Umsatz von 871,2 Millionen EUR eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 11 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,30 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -6,010 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 3,86 Milliarden EUR, gegenüber 3,65 Milliarden EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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