Erste Schätzungen: K+S öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

K+S wird voraussichtlich am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass K+S im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,056 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,010 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,98 Prozent auf 996,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte K+S noch 1,03 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,666 USD, gegenüber -3,390 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 4,46 Milliarden USD im Vergleich zu 4,12 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at