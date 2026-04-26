Erste Schätzungen: K+S zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Das sind die Prognosen der Analysten für die kommende K+S-Bilanz.

K+S veröffentlicht voraussichtlich am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,576 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte K+S 0,480 EUR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 9,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,06 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 964,7 Millionen EUR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 EUR, gegenüber -6,010 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 3,85 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,65 Milliarden EUR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at