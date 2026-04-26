K+S Aktie
WKN DE: A0YGKY / ISIN: US48265W1080
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26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: K+S zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
K+S lädt voraussichtlich am 11.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,336 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 22,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,24 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,02 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,623 USD je Aktie, gegenüber -3,390 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 4,49 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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