K-Bro Linen Aktie

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WKN DE: A1JA91 / ISIN: CA48243M1077

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28.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: K-Bro Linen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

K-Bro Linen wird voraussichtlich am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,849 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,690 CAD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 1,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 156,0 Millionen CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 158,5 Millionen CAD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,27 CAD im Vergleich zu 1,52 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 598,7 Millionen CAD, gegenüber 506,8 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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