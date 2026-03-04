Erste Schätzungen: K-Bro Linen zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

K-Bro Linen präsentiert voraussichtlich am 19.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,278 CAD. Dies würde einer Verringerung von 30,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem K-Bro Linen 0,400 CAD je Aktie vermeldete.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 44,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 138,1 Millionen CAD gegenüber 95,5 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 CAD, gegenüber 1,78 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 498,4 Millionen CAD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 373,6 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at