K Car Aktie
WKN DE: A3C7KJ / ISIN: KR7381970003
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29.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: K Car zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
K Car wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1336,00 KRW aus. Im letzten Jahr hatte K Car einen Gewinn von 300,00 KRW je Aktie eingefahren.
1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 5,35 Prozent auf 637,00 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 604,65 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 1150,00 KRW, gegenüber 1050,00 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2.549,00 Milliarden KRW geschätzt, nachdem im Vorjahr 2.438,84 Milliarden KRW generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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29.04.26
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