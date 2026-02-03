K-Fast b Aktie

WKN DE: A3CREB / ISIN: SE0016101679

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: K-Fast B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

K-Fast B wird sich voraussichtlich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,200 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei K-Fast B noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 SEK in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 303,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 333,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,710 SEK je Aktie, gegenüber 0,200 SEK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 1,07 Milliarden SEK. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,15 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

K-Fast Holding AB Registered Sha -B- 12,10 -0,66% K-Fast Holding AB Registered Sha -B-

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen sehr stark
Am Dienstag werden an den Börsen in Fernost kräftige Gewinne gemacht.
