Erste Schätzungen: K2A Knaust Andersson Fastigheter Registered B stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

K2A Knaust Andersson Fastigheter Registered B wird sich voraussichtlich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,230 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,720 SEK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 36,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 74,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 117,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,870 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,990 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 302,0 Millionen SEK, gegenüber 426,9 Millionen SEK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at