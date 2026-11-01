K92 Mining Aktie
WKN DE: A2AJL3 / ISIN: CA4991131083
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01.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: K92 Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
K92 Mining wird voraussichtlich am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,248 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte K92 Mining ein EPS von 0,480 CAD je Aktie vermeldet.
Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 193,7 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 244,5 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,52 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,56 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 876,8 Millionen USD, gegenüber 831,7 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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