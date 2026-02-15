Erste Schätzungen: K92 Mining legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

K92 Mining wird sich voraussichtlich am 02.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,334 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,320 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 178,5 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 168,2 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,13 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,640 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 9 Analysten von durchschnittlich 595,3 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 480,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at