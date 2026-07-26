Erste Schätzungen: K92 Mining legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

K92 Mining wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,390 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte K92 Mining noch 0,220 CAD je Aktie eingenommen.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 196,0 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 133,4 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

10 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,69 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,56 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 946,2 Millionen USD, gegenüber 831,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at