Erste Schätzungen: K92 Mining stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

K92 Mining präsentiert voraussichtlich am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,425 USD je Aktie gegenüber 0,420 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 209,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 207,5 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,56 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 918,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 831,7 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at