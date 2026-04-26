K92 Mining Aktie
WKN DE: A2AJL3 / ISIN: CA4991131083
|
26.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: K92 Mining stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
K92 Mining präsentiert voraussichtlich am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,425 USD je Aktie gegenüber 0,420 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.
Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 209,0 Millionen USD, was einem Umsatz von 207,5 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,56 CAD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 918,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 831,7 Millionen CAD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu K92 Mining
|
06:21
|Erste Schätzungen: K92 Mining stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: K92 Mining legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
09.11.25
|Ausblick: K92 Mining legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu K92 Mining
Aktien in diesem Artikel
|K92 Mining
|16,17
|-1,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.