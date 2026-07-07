Erste Schätzungen: Kaiser Aluminum veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Kaiser Aluminum wird voraussichtlich am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,18 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 4 Analysten einen Zuwachs von 35,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,12 Milliarden USD gegenüber 823,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,28 USD im Vergleich zu 6,77 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 4,48 Milliarden USD, gegenüber 3,37 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at