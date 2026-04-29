Erste Schätzungen: KAJIMA gewährt Anlegern Blick in die Bücher

KAJIMA wird sich voraussichtlich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 104,83 JPY. Das entspräche einer Verringerung von 3,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 108,83 JPY erwirtschaftet wurden.

Im abgelaufenen Quartal soll KAJIMA nach den Prognosen von 4 Analysten 887,75 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 885,43 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 368,33 JPY, gegenüber 266,49 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt 3.035,26 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 2.911,82 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at