Erste Schätzungen: KAJIMA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KAJIMA wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 72,94 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 56,46 JPY erwirtschaftet worden.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 649,51 Milliarden JPY gegenüber 649,62 Milliarden JPY im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 0,02 Prozent.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 402,68 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 379,81 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 2.954,88 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 3.067,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at