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WKN DE: A0LB36 / ISIN: US4831112093

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27.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: KAJIMA legt Quartalsergebnis vor

KAJIMA wird voraussichtlich am 11.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,635 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,740 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 4,45 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 9,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,91 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,62 USD, gegenüber 2,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 18,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,35 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

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